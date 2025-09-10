Подорожание масла в Одесской области уже отражается на розничном рынке и заставляет покупателей адаптироваться к новым условиям.

Подорожание масла в Одесской области продолжает оказывать ощутимое влияние на бюджет домохозяйств, ведь цены на популярный продукт постепенно растут, сообщает Politeka.

Такую информацию украинцам предоставляет портал Минфин .

Масло «Селянське» 72,5% в фасовке 200 граммов сейчас имеет среднюю стоимость 117,72 грн. Текущие показатели в крупных сетях разнятся: у Auchan товар стоит 113,00, у Megamarket – 121,70, а у Metro – 118,46.

Среднемесячные расценки в августе 2025 года демонстрировали более низкий уровень: Auchan - 113,90 грн, Metro - 115,44, Megamarket - 102,92, средний ценник по магазинам тогда составил 110,76. Такие данные свидетельствуют о постепенном, но заметном росте стоимости масла, что влияет на потребительские расходы.

Анализ ежедневных цен свидетельствует, что с 10 августа по 2 сентября показатели держались на уровне 111,12–107,32 грн, после чего произошел скачок до 118,02 в начале сентября. К 10 сентября средние расценки стабилизировались на отметке 117,72 грн, что указывает на повышение на 6,60 грн по сравнению со среднемесячным показателем.

Такой уровень свидетельствует о постепенной тенденции к удорожанию, которая может ощутимо влиять на семейные бюджеты, особенно если учитывать стабильный рост стоимости на другие молочные продукты. Потребителям следует планировать закупки и обращать внимание на предложения разных торговых сетей, чтобы оптимизировать затраты.

Подорожание масла в Одесской области уже отражается на розничном рынке и заставляет покупателей адаптироваться к новым условиям приобретения популярного продукта.

Эксперты советуют следить за изменениями цен в магазинах, чтобы своевременно планировать покупки и избегать лишних расходов.

