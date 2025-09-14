Увеличение тарифов на воду в Одесской области планируется для обеспечения экономически обоснованного функционирования водоснабжения и водоотведения.

Анонсировано повышение тарифов на воду в Одесской области, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет КП « Белгород-Днестровскводоканал ». Предприятие планирует увеличить расценки на централизованное водоснабжение и водоотвод в следующем году, объясняя ростом затрат на ремонтные работы, электроэнергию, материалы и оплату труда.

Теперь тарифы, установленные городским советом в декабре прошлого года и введенные с 1 февраля, составляют 45,60 грн за кубометр водоснабжения и 43,40 грн за водоотвод по НДС. По данным предприятия, эти суммы покрывают расходы лишь частично соответственно на 89% и 84%. Для обеспечения стабильного функционирования системы требуется корректировка тарифов с учетом роста расходов на материалы и энергию.

Проектные расчеты показывают, что в следующем году новые тарифы могут составлять: водоснабжение — 46,60 грн за кубометр, что на 2% больше действующего тарифа, а водоотвод — 50,53 грн за кубометр, что на 16% превышает нынешнюю стоимость. Такое повышение предполагает рост базовых расходов, без которых обслуживание сетей и обеспечение качественной предоставления услуг будет проблематичным.

Жители города могут внести предложения или замечания о намерении повысить тарифы в течение семи дней с момента обнародования сообщения. Обращения принимаются по адресу: 67701, переулок Водопроводный, 1, город Белгород-Днестровский, или по электронному адресу КП «Белгород-Днестровскводоканал»: vodokanal-bd@ukr.net.

Следовательно, повышение тарифов на воду в Одесской области планируется для обеспечения экономически обоснованного функционирования водоснабжения и водоотвода в Белгород-Днестровском, при этом жители имеют право на участие в общественном обсуждении перед окончательным принятием решения.

Последние новости Украины:

Новый график движения транспорта в Одессе: что изменилось для пассажиров

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области: кого зацепили рекордно большие цены

Дефицит продуктов в Одесской области: украинцам указали на проблемы, фермеры вынуждены считать убытки