Переселенці мають можливість отримати безкоштовне житло для ВПО в Дніпрі, проте варто знати, що потрібно зробити для цього та де знайти прихисток, повідомляє Politeka.net.

Відомі умови та перелік документів.

Внутрішньо переміщені особи в Україні мають можливість безкоштовно отримати житло з комунальної власності громади, де вони зареєстровані в Єдиній базі даних ВПО. Зазвичай таке безкоштовне житло для ВПО в Дніпрі надається на рік із можливістю подовження строку користування.

Скористатися цією можливістю можуть ті переселенці, які не мають власного житла або володіють площами меншими за 13,65 квадратних метрів на особу чи 35,22 квадратних метри на домогосподарство відповідно до Постанови №409. Виняток становить житло, розташоване на тимчасово окупованих територіях або в зонах активних бойових дій.

Право на проживання зберігається протягом дії воєнного стану та ще шість місяців після його завершення. Переселенці сплачують лише комунальні послуги. Перевага надається багатодітним сім’ям, родинам із дітьми, вагітним жінкам, непрацездатним особам та пенсіонерам, чиє житло було зруйноване або стало непридатним для проживання.

Перебування на обліку для тимчасового безкоштовного житла для ВПО в Дніпрі не є перешкодою для подальшого взяття на соціальний квартирний облік, облік громадян, які потребують покращення житлових умов, а також для осіб, які мають право на отримання житла або пільгових кредитів на його будівництво чи придбання за державними житловими програмами для визначених законодавством категорій.

Для постановки на квартирний облік переселенці повинні подати заяву до органу місцевого самоврядування або до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) за місцем своєї реєстрації як переселенці. Усі члени сім’ї заявника автоматично включаються до обліку незалежно від місця їхньої реєстрації, за умови, що вони не перебувають на соціальному квартирному обліку за власним місцем проживання.

До заяви необхідно додати копії таких документів:

Документ, що підтверджує особу та громадянство України — паспорт громадянина України або інший офіційний документ.

Довідка про статус переселенця — підтвердження взяття на облік як внутрішньо переміщеної особи, а також довідки про статус ВПО членів сім’ї (якщо є).

Документи, що підтверджують родинні зв’язки — свідоцтво про народження дитини, свідоцтво про шлюб для подружжя або документи, що засвідчують опікунство чи піклування над неповнолітніми або недієздатними особами.

Ідентифікаційний код (ІПН) — реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Довідки для пріоритетного надання житла — наприклад, підтвердження багатодітної сім’ї, вагітності, інвалідності, пенсійного віку або втрати житла через бойові дії.

Після подання всіх необхідних документів відповідний орган розглядає заяву та ухвалює рішення про постановку заявника та його сім’ї на квартирний облік, що дає право на отримання житла для тимчасового проживання або подальшого соціального забезпечення.

Джерело: Факти.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО у Дніпропетровській області: хто може отримати та як подати заявку.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Дніпропетровській області: стало відомо, що варто зробити для отримання їжі.

Як повідомляла Politeka, Виплати для ВПО у Дніпропетровській області: українцям готують нововведення, що відомо.