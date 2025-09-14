Переселенцы имеют возможность получить бесплатное жилье для ВПЛ в Днепре, однако стоит знать, что нужно сделать для этого и где найти убежище, сообщает Politeka.net.

Известны условия и список документов.

Внутри перемещенные лица в Украине имеют возможность бесплатно получить жилье из коммунальной собственности общества , где они зарегистрированы в Единой базе данных ВПЛ. Обычно такое бесплатное жилье для ВПЛ в Днепре предоставляется на год с возможностью продления срока пользования.

Воспользоваться этой возможностью могут те переселенцы, которые не имеют собственного дома или обладают площадью менее 13,65 квадратных метров на человека или 35,22 квадратных метра на домохозяйство в соответствии с Постановлением №409. Исключение составляет недвижимость, расположенная на временно оккупированных территориях или в зонах активных боевых действий.

Право на жительство сохраняется в течение действия военного положения и еще через шесть месяцев после его завершения. Переселенцы оплачивают только коммунальные услуги. Предпочтение отдается многодетным семьям, семьям с детьми, беременным женщинам, нетрудоспособным лицам и пенсионерам, недвижимость которого была разрушена или стала непригодной для проживания.

Состояние на учете для временного бесплатного жилья для ВПЛ в Днепре не препятствует дальнейшему взятию на социальный квартирный учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, а также для лиц, имеющих право на получение дома или льготных кредитов на его строительство или приобретение по государственным жилищным программам для определенных законодательством.

Для постановки на квартирный учет переселенцы должны подать заявление в орган местного самоуправления или в Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) по месту регистрации как переселенцы. Все члены семьи заявителя автоматически включаются в учет независимо от места их регистрации, при условии, что они не состоят на социальном квартирной переписи по собственному месту жительства.

К заявлению необходимо добавить копии следующих документов:

  • Документ, подтверждающий личность и гражданство Украины – паспорт гражданина Украины или другой официальный документ.
  • Справка о статусе переселенца – подтверждение взятия на учет как внутренне перемещенного лица, а также справки о статусе ВПЛ членов семьи (если есть).
  • Документы, подтверждающие родственные связи – свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о браке для супругов или документы, удостоверяющие опекунство или попечительство над несовершеннолетними или недееспособными лицами.
  • Идентификационный код (ИНН) – регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.
  • Справки для приоритетного предоставления жилья – например, подтверждение многодетной семьи, беременности, инвалидности, пенсионного возраста или потери недвижимости из-за боевых действий.

После представления всех необходимых документов, соответствующий орган рассматривает заявление и принимает решение о постановке заявителя и его семьи на квартирный учет, дающий право на получение жилья для временного проживания или дальнейшего социального обеспечения.

Источник: Факти.

