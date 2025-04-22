Прогноз погоды в Одессе на 23 апреля 2025 составили синоптики, узнайте, каким будет этот день.

Во среду , 23 апреля 2025 года, в Одессе установится настоящая весенняя погода, жителей и гостей города ждет комфортный и теплый день без осадков, передает Politeka.

Утро начнется с переменной облачности, но уже к вечеру небо прояснится, подарив горожанам яркое весеннее солнце.

Температура воздуха днем достигнет +20°C — отличные условия для прогулок, пикников и активного отдыха на свежем воздухе. Ветер будет слабым до умеренного, с переменным направлением, его скорость составит около 2,6 м/с, что создаст легкую освежающую прохладу.

В ночные часы температура опустится до +9…+14°C. Атмосферное давление останется немного выше нормы, что может слегка повлиять на самочувствие людей, чувствительных к изменениям, но в целом серьезных колебаний не ожидается.

На протяжении всего дня осадки маловероятны, а облачность не будет мешать наслаждаться теплой погодой. День обещает быть устойчивой и благоприятной.

В ближайшие дни синоптики прогнозируют продолжение сухой и теплой погоды в регионе. Климат останется стабильно комфортным, осадки будут сведены к минимуму, что положительно скажется на настроении одесситов и туристов.

Температурный фон по Украине держится в пределах +10…+15°C, а в западных регионах возможно потепление до +23°C. Вторая половина апреля будет преимущественно сухой с умеренной влажностью.

Метеорологи фиксируют устойчивую тенденцию к потеплению на всей территории страны, с плавным повышением температуры и стабильными условиями.

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