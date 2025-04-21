Погода в Одесі 22 квітня 2025 року, синоптики прогнозують тепло, без опадів, можлива хмарність.

У вівторок, 22 квітня 2025 року, на мешканців та гостей Одеси чекає по-справжньому весняна погода — тепла, комфортна і без дощів, передає Politeka.

Згідно з прогнозом синоптиків, ранок розпочнеться зі мінливої ​​хмарності, але до середини дня небо поступово проясниться.

Денна температура досягне +17 °C, що створить ідеальні умови для прогулянок та відпочинку на свіжому повітрі.

Вітер буде слабким або помірним, зі змінним напрямом, а його швидкість становитиме близько 3 м/с – це подарує легку прохолоду за сонячної погоди.

Нічна температура коливатиметься в межах +9… +13°C. Атмосферний тиск залишиться трохи вищим за норму, що може слабко позначитися на самопочутті метеочутливих людей, проте серйозних змін не передбачається.

Опадів протягом доби не очікується – день пройде під знаком стабільної та приємної весняної погоди. Хмарність утримається до вечора, але вона не принесе дощу.

Прогноз найближчими днями також обіцяє сприятливі умови. У регіоні збережеться сухий та теплий клімат, кількість опадів буде мінімальною, що позитивно позначиться на настрої та активності городян.

Температурне тло по всій Україні коливається в межах +10…+15°C, а в західних областях повітря може прогрітися до +23°C.

У другій половині квітня дощі будуть рідкісні та короткі, вологість — у межах норми.

Синоптики відзначають стійку тенденцію до потепління по всій території країни з помірним зростанням температури та стабільною атмосферною обстановкою.

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