Погода в Одессе 22 апреля 2025 года, синоптики прогнозируют тепло, без осадков, возможна облачность.

Во вторник, 22 апреля 2025 года, жителей и гостей Одессы ожидает по-настоящему весенняя погода — теплая, комфортная и без дождей, передает Politeka.

Согласно прогнозу синоптиков, утро начнется с переменной облачности, но к середине дня небо постепенно прояснится.

Дневная температура достигнет +17°C, что создаст идеальные условия для прогулок и отдыха на свежем воздухе.

Ветер будет слабым или умеренным, с переменным направлением, а его скорость составит около 3 м/с — это подарит легкую прохладу при солнечной погоде.

Ночная температура будет колебаться в пределах +9…+13°C. Атмосферное давление останется немного выше нормы, что может слабо отразиться на самочувствии метеочувствительных людей, однако серьезных изменений не предвидится.

Осадков в течение суток не ожидается — день пройдет под знаком стабильной и приятной весенней погоды. Облачность сохранится до вечера, но она не принесет дождя.

Прогноз на ближайшие дни также обещает благоприятные условия. В регионе сохранится сухой и теплый климат, количество осадков будет минимальным, что положительно скажется на настроении и активности горожан.

Температурный фон по всей Украине колеблется в пределах +10…+15°C, а в западных областях воздух может прогреться до +23°C.

Во второй половине апреля дожди будут редкими и короткими, влажность — в пределах нормы.

Синоптики отмечают устойчивую тенденцию к потеплению по всей территории страны, с умеренным ростом температуры и стабильной атмосферной обстановкой.

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