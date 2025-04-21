Енергетики попередили, які графіки відключення світла будуть діяти у Києві та області в вівторок, 22 квітня 2025 року.

ДТЕК оголосив про запровадження графіків відключення світла в низці населених пунктів Київської області на вівторок, 22 квітня 2025 року, пише Politeka.

Енергетики попереджають, що в селищі Бородянка Київської області графіки відключення світла 22 квітня діятимуть з 8 до 18 години по вулицях Авіаторів, Чорновола, Ігнатова, Лесі Українки, Михайлівській, Полтавській, Польовій, Поштовій, Центральній, Черкаській, Чернігівській.

На території Великодимерської громади у вівторок із 9:00 до 19:00 без електроенергії тимчасово залишаться мешканці селища Велика Димерка (вулиці Броварська та Павла Скоропадського) та села Бобрик (вул. Шевченка).

Також у вівторок ДТЕК продовжуватиме проводити профілактичні роботи в електромережах у Баришівській СТГ Київської області, повідомляє Politeka.

Через це 22 квітня 2025 року буде застосовано графіки відключення світла в селі Веселинівка по вул. Лугова, Молодіжна, Богдана Хмельницького, Лесі Українки орієнтовно з 9:00 до 17:00.

Крім того, ДТЕК повідомляє про заплановані знеструмлення у межах Немішаївської територіальної громади. З 8 до 17 години без електропостачання залишаться мешканці десятків вулиць у селі Микуличі (весь список адрес можна знайти на сторінці громади).

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