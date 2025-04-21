Энергетики предупредили, какие графики отключения света будут действовать в Киеве и области во вторник, 22 апреля 2025 года.

ДТЭК объявил о введении графиков отключения света в ряде населенных пунктов Киевской области на вторник, 22 апреля 2025 года, пишет Politeka.

Энергетики предупреждают, что в поселке Бородянка Киевской области графики отключения света 22 апреля будут действовать с 8 до 18 часов по улицам Авиаторов, Чорновола, Игнатова, Леси Украинки, Михайловской, Полтавской, Полевой, Почтовой, Центральной, Черкасской, Черниговской.

На территории Великодымерской общины во вторник с 9:00 до 19:00 без электроэнергии временно останутся жители поселка Великая Дымерка (улицы Броварская и Павла Скоропадского) и села Бобрик (ул. Шевченко).

Также во вторник ДТЭК будет продолжать проводить профилактические работы в электросетях в Барышевской СТО Киевской области, сообщает Politeka.

Поэтому 22 апреля 2025 года будут применены графики отключения света в селе Веселиновка по ул. Луговая, Молодежная, Богдана Хмельницкого, Леси Украинки ориентировочно с 9:00 до 17:00.

Кроме того, ДТЭК сообщает о запланированных обесточениях в пределах Немишаевской территориальной общины. С 8 до 17 часов без электроснабжения останутся жители десятков улиц в селе Микуличи (весь список адресов можно найти на странице общины).

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