Стало відомо про графіки відключення світла у Харківській області на 18 квітня, тому важливо підготуватися заздалегідь.

Українцям розповіли про графіки відключення світла в Харкові на 18 квітня 2025 року, повідомляє Politeka.

Зокрема, Богодухівський район електричних мереж АТ "Харківобленерго" повідомляє, що у зв'язку з виконанням планових ремонтних робіт буде знеструмлено населені пункти та вулиці громади.

Не буде електроенергії у с.Губарівка за вулицями: Гутянська, Калинова, Молодіжна, Нагірна, Новоселівка, Південна, Привокзальна, Сільська, Спортивна, Шкільна, 8 Березня. А також у будинках на провулках: Гутянський, Зелений, Лісовий, Молодіжний, Новоселівський, Піщаний, Харківський, Центральний, Шкільний.

У селі Гути за вулицями: Дружби, Тараса Шевченка, Вишнева, В’їзд Вишневий, В’їзд Луговий, Гутянська, Лісна, Лугова, Миру, Підлісна, Робоча, Соборна, Сонячна, Соснова, Тараса Шевченка, Шкільна, Юність, Миру, Соборна. Провулки: Ветеринарний, Вишневий, В’їзд Підлісний, Дружби, Лісний, Луговий, Миру, Робочий, Родини Кенігів, Сонячний, Сосновий, Тараса Шевченка.

У селі Лісове за адресами вулиць: Зелена, Молодіжна, Незалежності, Садова, Центральна.

Розклад знеструмлення дійсний з 18.04.2025 09:00 по 18.04.2025 17:00.

Також графіки відключення світла у Харківській області на 18 квітня буде впроваджено у зв’язку з ремонтними роботами у селищі Малинівка з 8.00 до 17.00 за наступними адресами: вул.Залізнична, Харківська, Шкiльна, пров.Піщаний.

Щоб бути в курсі актуальних змін та знеструмлень, варто слідкувати за офіційними повідомленнями на сторінках обленерго.

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