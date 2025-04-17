Стало известно о графиках отключения света в Харьковской области на 18 апреля, поэтому важно подготовиться заранее.

Украинцам рассказали о графиках отключения света в Харькове на 18 апреля 2025, сообщает Politeka.

В частности, Богодуховский район электрических сетей АО "Харьковоблэнерго" сообщает, что в связи с выполнением плановых ремонтных работ будут обесточены населенные пункты и улицы общины.

Не будет электроэнергии в Губаровке по улицам: Гутянская, Калиновая, Молодежная, Нагорная, Новоселовка, Южная, Привокзальная, Сельская, Спортивная, Школьная, 8 Марта. А также в домах на переулках: Гутянский, Зеленый, Лесной, Молодежный, Новоселовский, Песчаный, Харьковский, Центральный, Школьный.

В селе Гуты по улицам: Дружбы, Тараса Шевченко, Вишневая, Въезд Вишневый, Въезд Луговой, Гутянская, Лесная, Луговая, Мира, Подлесная, Рабочая, Соборная, Солнечная, Сосновая, Тараса Шевченко, Школьная, Юность, Мира, Соборная. Переулки: Ветеринарный, Вишневый, Въезд Подлесный, Дружбы, Лесной, Луговой, Мира, Рабочий, Семьи Кенигов, Солнечный, Сосновый, Тараса Шевченко.

В селе Лесное по адресам улиц: Зеленая, Молодежная, Независимости, Садовая, Центральная.

Расписание обесточивания действительно с 18.04.2025 09:00 по 18.04.2025 17:00.

Также графики отключения света в Харьковской области на 18 апреля будут внедрены в связи с ремонтными работами в поселке Малиновка с 8.00 до 17.00 по следующим адресам: ул.Железнодорожная, Харьковская, Школьная, пер.Песчаный.

Чтобы быть в курсе актуальных изменений и обесточиваний, следите за официальными сообщениями на страницах облэнерго.

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