Безкоштовне житло для переселенців у Харкові надається від початку повномасштабного вторгнення.

Безкоштовне житло для переселенців у Харкові наразі доступне в кількох установах, повідомляє видання Politeka, посилаючись на оновлені дані щодо можливостей для тимчасового проживання ВПО у місті.

Одним із головних координаторів допомоги внутрішньо переміщеним особам залишається благодійний фонд «Захист». Організація не тільки розселяє людей, а й підтримує їх у вирішенні побутових питань. Отримати консультацію можна за номером: +38 (057) 750-14-17.

До ініціативи також долучилися університети Харкова. Так, Харківський державний університет надає переселенцям 135 окремих кімнат, що сумарно розраховані на 400 осіб. За детальною інформацією варто звертатися до Дмитра Мкртичьяна за телефоном: (067) 571-70-69. Адреса гуртожитку — вул. Отакара Яроша, 11.

Ще один варіант — гуртожиток Харківського національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова. Тут доступно 100 кімнат на 125 ліжкомісць. Контактна особа — Алла Бочарнік, телефон: (095) 319-54-71. Адреса: вул. Отакара Яроша, 7.

Знайти можна і через онлайн-платформу «Прихисток». Цей національний сервіс був запущений у перші тижні повномасштабної війни й досі залишається одним із найзручніших інструментів пошуку тимчасового домівки по всій Україні. Він дає змогу швидко знайти актуальні пропозиції та звернутися до волонтерів або власників житла без зайвих бюрократичних труднощів.

Отже, безкоштовне житло для переселенців у Харкові можна знайти як за участю благодійних фондів і вишів, так і завдяки онлайн-ресурсам, створеним для підтримки ВПО.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Тарифи на комунальні послуги: стало відомо, що може подорожчати.

Також Politeka писала, Тариф на воду підвищили, проте не для всіх: кому доведеться платити за новою ціною.

Як повідомляла Politeka, Українцям озвучили тариф на електроенергію: відомо, скільки коштуватиме 1 кВт*год навесні.