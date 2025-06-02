Бесплатное жилье для переселенцев в Харькове предоставляется с начала полномасштабного вторжения.

Бесплатное жилье для переселенцев в Харькове и сейчас доступно в нескольких учреждениях, сообщает издание Politeka, ссылаясь на обновленные данные о возможностях для временного проживания ВПЛ в городе.

Одним из главных координаторов помощи внутриперемещенным лицам остается благотворительный фонд «Защита». Организация не только расселяет людей, но поддерживает их в решении бытовых вопросов. Получить консультацию можно по номеру: +38(057) 750-14-17.

К инициативе присоединились университеты Харькова. Харьковский государственный университет предоставляет переселенцам 135 отдельных комнат, что суммарно рассчитаны на 400 человек. За подробной информацией следует обращаться к Дмитрию Мкртичьяну по телефону: (067) 571-70-69. Адрес общежития - ул. Отакара Яроша, 11

Еще один вариант – общежитие Харьковского национального университета городского хозяйства им. О.М. Бекетов. Здесь доступно 100 комнат на 125 койкомест. Контактное лицо - Алла Бочарник, телефон: (095) 319-54-71. Адрес: ул. Отакара Яроша, 7

Найт можно и через онлайн-платформу «Прихисток». Этот национальный сервис был запущен в первые недели полномасштабной войны до сих пор остается одним из самых удобных инструментов поиска временного дома по всей Украине. Он позволяет быстро найти актуальные предложения и обратиться к волонтерам или владельцам жилья без лишних бюрократических трудностей.

Итак, бесплатное жилье для переселенцев в Харькове можно найти как с благотворительными фондами и вузами, так и благодаря онлайн-ресурсам, созданным для поддержки ВПЛ.

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