Новий графік автобусів у Харкові запровадили до Великодніх свят, дізнайтеся як та куди можна доїхати.

Із 29 березня до 29 квітня діє новий графік автобусів у Харкові, повідомляє Politeka.

Спеціальний автобусний маршрут, що з’єднує станцію метро «Левада» з 18-м міським кладовищем запровадили, аби забезпечити зручне сполучення на період Великодніх свят та днів поминання, повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради.

Транспорт курсує щосуботи та щонеділі. Відправлення першого рейсу зі станції метро «Левада» заплановане на 08:00, остання маршрутка вирушає з кладовища о 15:00. На маршруті передбачені всі проміжні зупинки, зокрема на проспекті Аерокосмічному, включно з адресою 362 — біля 18-го кладовища.

Розклад дає змогу людям завчасно спланувати свої поїздки до місць поховань родичів, не витрачаючи зайвий час на очікування транспорту. За маршрутом працюють великогабаритні транспортні засоби, здатні вмістити велику кількість пасажирів, аби уникнути скупчень.

Завдяки новому графіку автобусів у Харкові транспортне навантаження у святкові дні буде суттєво зменшене, що покращить логістику в місті.

Міська влада просить харків’ян дотримуватись порядку на зупинках та під час поїздок.

У разі змін у русі транспорту додаткову інформацію буде оприлюднено на офіційних ресурсах.

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