Новый график автобусов в Харькове ввели в Пасхальные праздники, узнайте как и куда можно доехать.

С 29 марта по 29 апреля действует новый график автобусов в Харькове , сообщает Politeka.

Специальный автобусный маршрут, соединяющий станцию ​​метро «Левада» с 18-м городским кладбищем ввели, чтобы обеспечить удобное сообщение на период Пасхальных праздников и дней поминовения, сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства Харьковского городского совета .

Транспорт курсирует каждую субботу и воскресенье. Отправка первого рейса со станции метро «Левада» запланирована на 08:00, последняя маршрутка отправляется с кладбища в 15:00. На маршруте предусмотрены все промежуточные остановки, в том числе на Аэрокосмическом проспекте, включая адрес 362 — около 18-го кладбища.

Расписание позволяет людям заранее спланировать свои поездки в места захоронений родственников, не тратя лишнее время на ожидания транспорта. По маршруту работают крупногабаритные транспортные средства, способные вместить большое количество пассажиров во избежание скоплений.

Благодаря новому графику автобусов в Харькове транспортная погрузка в праздничные дни будет существенно уменьшена, что улучшит логистику в городе.

Городские власти просят харьковчан соблюдать порядок на остановках и во время поездок.

В случае изменений в движении транспорта дополнительная информация будет обнародована на официальных ресурсах.

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