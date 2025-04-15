Підвищення тарифів на воду в Харкові може стати неминучим, з огляду на економічну ситуацію та інфляцію.

Підвищення тарифів на воду в Харкові поки не буде, проте ціни стрімко зростають, особливо у невеликих містах, де місцеві ради самостійно встановлюють вартість послуги, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, що про це відомо.

У місті вартість на централізоване водопостачання залишається стабільною ще з лютого 2022 року. Для населення ціни становлять 16,032 грн за кубометр води та 8,484 грн за водовідведення.

Водночас для інших категорій споживачів вартість значно вища. Наприклад, у Височанській громаді з квітня 2025 року запроваджено нові тарифні плани: водопостачання коштує 52,00 грн за кубометр, а водовідведення — 38,56 грн.

Серед основних чинників, що зумовлюють зростання вартості, — подорожчання ресурсів, насамперед електроенергії, високий рівень інфляції, а також критичний стан комунальної інфраструктури, яка потребує негайної модернізації.

Найгостріше ці проблеми відчуваються в малих містах і селищах, де підтримка з місцевих чи державного бюджетів обмежена або повністю відсутня. У великих містах цінники на воду поки що залишаються на рівні 2022 року, адже регулюються на центральному рівні. Втім, з огляду на фінансово-економічні реалії, питання їх перегляду — лише справа часу.

Варто зазначити, що підвищення тарифів на воду в Харкові може стати неминучим, з огляду на економічну ситуацію та інфляцію, що впливає на вартість послуг.

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