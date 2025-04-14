Щоб здійснити підвищення тарифів на газ у Харкові до закінчення встановленого строку, необхідно внести зміни до законодавства

Уряд продовжив фіксовану вартість блакитного палива, проте лише до певного періоду, тому підвищення тарифів на газ у Харкові може статися після закінчення встановлених дат, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, що відомо на сьогоднішній день.

Так, уряд України подовжив дію фіксованого тарифу на постачання блакитного палива для населення до 31 жовтня 2025 року. Відповідно до оновленої інформації, компанія «Нафтогаз» і надалі постачатиме його українцям за стабільною ціною — 7,96 грн за кубометр.

На внутрішньому ринку наразі працюють дев’ять газопостачальних компаній. П’ять із них пропонують споживачам як річні фіксовані ціни, так і змінні щомісячні. Інші чотири компанії надають виключно річні тарифні плани.

Ціни на блакитне паливо за річними контрактами коливаються від 7,79 до 9,99 грн за кубометр, залежно від постачальника. Місячна вартість залишається менш стабільними — від 8,46 до 20,99 грн за кубометр.

За інформацією з кількох урядових джерел, підвищення тарифів на газ у Харкові не варто очікувати протягом усього 2025 року.

Згідно з чинним законодавством, перегляд вартості під час дії воєнного стану заборонений. Крім того, обмеження продовжують діяти ще шість місяців після його завершення.

Щоб це здійснити, необхідно внести зміни до законодавства — з обов’язковим схваленням парламенту та підписом президента. Проте такий сценарій малоймовірний, зважаючи на низький рівень суспільної підтримки подібного рішення.

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