Чтобы осуществить повышение тарифов на газ в Харькове до истечения установленного срока, необходимо внести изменения в законодательство

Правительство продлило фиксированную стоимость голубого топлива, однако лишь до определенного периода, поэтому повышение тарифов на газ в Харькове может произойти по истечении установленных дат, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, что известно сегодня.

Так, правительство Украины продлило действие фиксированного тарифа на поставку голубого топлива для населения до 31 октября 2025 года. Согласно обновленной информации, компания «Нафтогаз» и дальше будет поставлять его украинцам по стабильной цене — 7,96 грн за кубометр.

На внутреннем рынке сейчас работают девять газоснабжающих компаний. Пять из них предлагают потребителям как годовые фиксированные цены, так и ежемесячные переменные. Остальные четыре компании предоставляют исключительно годовые тарифные планы.

Цены на голубое топливо по годовым контрактам колеблются от 7,79 до 9,99 грн. за кубометр, в зависимости от поставщика. Месячная стоимость остаются менее стабильными – от 8,46 до 20,99 грн за кубометр.

По информации из ряда правительственных источников, повышение тарифов на газ в Харькове не стоит ожидать в течение всего 2025 года.

Согласно действующему законодательству пересмотр стоимости во время действия военного положения запрещен. Кроме того, ограничения продолжают действовать еще шесть месяцев после его завершения.

Чтобы это осуществить, необходимо внести изменения в законодательство с обязательным одобрением парламента и подписью президента. Однако такой сценарий маловероятен, учитывая низкий уровень общественной поддержки подобного решения.

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