Повышение тарифов на воду в Харькове может стать неизбежным, учитывая экономическую ситуацию и инфляцию.

Повышения тарифов на воду в Харькове пока не будет, однако цены стремительно растут, особенно в небольших городах, где местные советы самостоятельно устанавливают стоимость услуги, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, что об этом известно.

В городе цена на централизованное водоснабжение остается стабильной еще с февраля 2022 года. Для населения цены составляют 16,032 грн. за кубометр воды и 8,484 грн. за водоотвод.

В то же время, для других категорий потребителей стоимость значительно выше. Например, в Высочанской общине с апреля 2025 введены новые тарифные планы: водоснабжение стоит 52,00 грн за кубометр, а водоотвод — 38,56 грн.

Среди основных факторов, обусловливающих рост стоимости, — подорожание ресурсов, прежде всего электроэнергии, высокий уровень инфляции, а также критическое состояние коммунальной инфраструктуры, нуждающейся в немедленной модернизации.

Острее всего эти проблемы ощущаются в малых городах и поселках, где поддержка из местных или государственного бюджетов ограничена или полностью отсутствует. В больших городах ценники на воду пока остаются на уровне 2022 года, ведь регулируются на центральном уровне. Впрочем, учитывая финансово-экономические реалии, вопрос их пересмотра — дело времени.

Стоит отметить, что повышение тарифов на воду в Харькове может оказаться неизбежным, учитывая экономическую ситуацию и инфляцию, влияющую на стоимость услуг.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Тарифы на коммунальные услуги: стало известно, что может подорожать.

Також Politeka писала, Тариф на воду повысили, но не для всех: кому придется платить по новой цене.

Как сообщала Politeka, Украинцам озвучили тариф на электроэнергию: известно, сколько будет стоить 1 кВт*ч весной.