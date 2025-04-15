Українцям розповіли, коли завершиться опалювальний сезон у Харкові та чи подорожчає комуналка після відключення тепла.

У Харкові опалювальний сезон наразі триває, дізнайтеся, як подорожчає комуналка після остаточного відключення тепла, передає Politeka.

Міський голова Ігор Терехов пояснив, що зараз котельні Харкова працюють у режимі дискретної подачі тепла.

Такий підхід дозволяє економити паливні ресурси, особливо газ, без шкоди для комфортної температури в оселях містян.

У той же час деякі громади Харківської області вже завершили опалювальний сезон. Наприклад, в Ізюмі та Балаклії теплопостачання було припинено ще 31 березня.

У Балаклії виключення зробили лише для багатопрофільної лікарні, яку обігрівають за допомогою альтернативних джерел енергії.

Там, де опалення ще не відключено, діє система регулювання залежно від температури повітря.

Щодо тарифів на тепло, експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук зауважив, що в найближчий період, весна-літо, їх підвищення не очікується.

Однак восени можливе коригування вартості теплопостачання у бік зростання, оскільки економічні передумови до цього вже назріли, проте наскільки подорожчає комуналка - в даний момент невідомо.

Відомо, що буде ще дорожче, експерти схиляються до того, що восени, ближче до нового опалювального сезону, тарифи можуть переглянути.

Крім того, експерти кажуть, що в Україні зараз газом наразі найвигідніше опалювати, на другому місці централізоване опалення, а на третьому електрика.

Тариф на опалення електрикою є найдорожчим на відміну від газу.

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