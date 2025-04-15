Украинцам рассказали, когда завершится отопительный сезон в Харькове и подорожает ли коммуналка после отключения тепла.

В Харькове отопительный сезон продолжается, узнайте, как подорожает коммуналка после окончательного отключения тепла, передает Politeka.

Мэр Игорь Терехов пояснил, что сейчас котельные Харькова работают в режиме дискретной подачи тепла.

Такой подход позволяет экономить топливные ресурсы, особенно газ, без ущерба для комфортной температуры в домах горожан.

В то же время некоторые общины Харьковской области уже завершили отопительный сезон. К примеру, в Изюме и Балаклее теплоснабжение было прекращено еще 31 марта.

В Балаклее исключение сделали только для многопрофильной больницы, обогреваемой с помощью альтернативных источников энергии.

Там, где отопление еще не отключено, действует система регулировки в зависимости от температуры воздуха.

Относительно тарифов на тепло эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук отметил, что в ближайший период, весна-лето, их повышение не ожидается.

Однако осенью возможна корректировка стоимости теплоснабжения в сторону роста, поскольку экономические предпосылки к этому уже назрели, однако, насколько подорожает коммуналка - в данный момент неизвестно.

Известно, что будет еще дороже, эксперты склоняются к тому, что осенью ближе к новому отопительному сезону тарифы могут пересмотреть.

Кроме того, эксперты говорят, что в Украине сейчас газом сейчас выгоднее всего отапливать, на втором месте централизованное отопление, а на третьем электричество.

Тариф на отопление электричеством является самым дорогим в отличие от газа.

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