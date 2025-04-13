У Харкові поки не завершується опалювальний сезон, адже нестабільна погода заважає відключенню тепла, але названо фактори, які впливають на ухвалення рішення.

Незважаючи на календарну весну, в Харкові опалювальний сезон ще не завершений, причина — нестабільні погодні умови, які призвели до повернення холоду, повідомляє Politeka.

Як зазначив мер Харкова Ігор Терехов, у місті продовжують працювати котельні, але у режимі дискретної подачі, що дозволяє значно економити паливні ресурси, особливо газ.

В той же час, деякі громади області вже перейшли до вимкнення опалення.

Так, опалювальний сезон вже завершили в Ізюмській та Балаклійській громадах — відповідні рішення було ухвалено 31 березня місцевими органами влади.

У Балаклії припинено подачу тепла до житлових будинків та об'єктів соцсфери, за винятком багатопрофільної клінічної лікарні, яка обігрівається за допомогою альтернативних джерел енергії.

У всіх районах, де ще тепло подається, впроваджена система дискретного регулювання: подача тепла знижується при підвищенні температури повітря і посилюється при похолоданні.

Паралельно з цим фахівці комунальних служб активно працюють над заміною внутрішньоквартальних мереж, ремонтом внутрішньобудинкових комунікацій та готуються до масштабних ремонтних робіт, які заплановані на 2025 рік.

Нагадаємо, що 21 березня голова обласної військової адміністрації Олег Синегубов підписав розпорядження про завершення опалювального сезону у регіоні. Однак остаточне відключення можливе лише при стійкому підвищенні температури повітря до +8°C та вище.

Синоптики попереджають про ймовірні хвилі похолодання у квітні, тому жителям регіону рекомендується уважно стежити за офіційними повідомленнями комунальних служб.

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