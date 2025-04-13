В Харькове пока не завершается отопительный сезон, ведь нестабильная погода мешает отключению тепла, но названы факторы, которые влияют на принятие решения.

Несмотря на наступившую календарную весну, в Харькове отопительный сезон еще не завершен, причина — нестабильные погодные условия, которые привели к возвращению холода, сообщает Politeka.

Как отметил мэр Харькова Игорь Терехов, в городе продолжают работать котельные, но в режиме дискретной подачи, что позволяет значительно экономить топливные ресурсы, особенно газ.

В то же время, некоторые громады области уже перешли к отключениям отопления.

Так, отопительный сезон уже завершили в Изюмской и Балаклейской громадах — соответствующие решения были приняты 31 марта местными органами власти.

В Балаклее прекращена подача тепла в жилые дома и объекты соцсферы, за исключением многопрофильной клинической больницы, которая обогревается с помощью альтернативных источников энергии.

Во всех районах, где тепло еще подается, внедрена система дискретного регулирования: подача тепла снижается при повышении температуры воздуха и усиливается при похолодании.

Параллельно с этим специалисты коммунальных служб активно работают над заменой внутриквартальных сетей, ремонтом внутридомовых коммуникаций и готовятся к масштабным ремонтным работам, которые запланированы на 2025 год.

Напомним, что 21 марта глава областной военной администрации Олег Синегубов подписал распоряжение о завершении отопительного сезона в регионе. Однако окончательное отключение возможно только при устойчивом повышении температуры воздуха до +8°C и выше.

Синоптики предупреждают о вероятных волнах похолодания в апреле, поэтому жителям региона рекомендуется внимательно следить за официальными уведомлениями коммунальных служб.

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