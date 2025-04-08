Несмотря на календарную весну, отопительный сезон в Харькове пока не завершен.

Завершение отопительного сезона в Харькове пока не состоялось по причине нестабильных погодных условий, которые принесли в город похолодание, сообщает Politeka.

По словам мэра Харькова Игоря Терехова, городские котельные работают в дискретном режиме, что позволяет снизить потребление газа и экономить ресурсы.

Все источники теплоснабжения переведены на систему дискретного регулирования – когда подача тепла уменьшается при потеплении и усиливается при похолодании.

На данный момент специалисты коммунального предприятия ведут активные работы по замене внутриквартальных сетей, ремонту внутридомовых коммуникаций и готовятся к масштабной ремонтной кампании, запланированной на 2025 год.

Дискретное регулирование отопления - это способ управления, при котором приборы включаются или отключаются в зависимости от температуры воздуха.

Таким образом, тепло поступает в помещение только тогда, когда оно действительно необходимо.

Хотя в ряде населенных пунктов области отопление уже отключили, в самом городе батареи остаются теплыми. Мэр пояснил, что дневные температуры не поднимаются выше +12°C, а ночью опускаются до +5°C, что не позволяет завершить сезон.

Ранее, 21 марта, глава областной военной администрации Олег Синегубов подписал распоряжение о завершении отопительного сезона в регионе.

Согласно документу, отопление можно отключить только тогда, когда днем воздух три дня подряд будет выше +8°C.

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