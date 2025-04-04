Завершение отопительного сезона в Харькове еще не произошло из-за погодных условий, которые принесли более прохладные условия в город, сообщает Politeka.

Мэр Игорь Терехов отметил, что котельные работают в дискретном режиме, что позволяет экономить газ.

Несмотря на то, что в некоторых общинах области уже выключили батареи в домах и деревянных учреждениях, в самом областном центре это еще не сделали и нет точной даты. Мэр пояснил, что температура днем ​​не превышает +12°C, а ночью она сохраняется на уровне +5°C, что не позволяет прекратить подачу тепла.

Напомним, что эта зима оказалась одной из самых трудных для города из-за многочисленных ударов по критической инфраструктуре, которые имели место еще в декабре. Несмотря на эти трудности, коммунальщики оперативно ликвидировали последствия атак, обеспечивая стабильные поставки тепла, воды и электроэнергии.

Игорь Терехов подчеркнул, что сейчас выключать батареи не планируют, а завершение отопительного сезона в Харькове будет лишь после того, как температура стабильно повысится и будет удерживаться на уровне +8 градусов. Котельные работают в режиме уменьшения подачи, когда на улице становится теплее, что дает возможность экономить ресурсы и снижать затраты.

В то же время, в Балаклейской и Изюмской общинах решение об отключении батарей уже было принято. В этих регионах оно было принято в соответствии с рекомендациями местных органов власти, основанными на погодных условиях. В частности, в Изюмском обществе это произошло еще 31 марта.

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