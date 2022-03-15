Одна з шести випущених авіаційних бомб впала на житловий двоповерховий будинок по вул.Центральній, 10.

Війська РФ всю ніч продовжували обстрілювати з землі і повітря Харківську область. Кілька авіаударів припали на селище Слобожанське, де загинули мирні жителі.

Серед жертв є дорослі і діти. Про це повідомляє Telegram-канал "Харків Life".

Ворожі снаряди влучили у приватні домоволодіння та багатоповерхові житлові будинки, а також школу.

"Результат авіанальоту на селище Слобожанське, Харківської області. У завалах загинули 7 людей — п'ятеро дорослих і двоє дітей", — йдеться в повідомленні.

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