Війська РФ всю ніч продовжували обстрілювати з землі і повітря Харківську область. Кілька авіаударів припали на селище Слобожанське, де загинули мирні жителі.
Серед жертв є дорослі і діти. Про це повідомляє Telegram-канал "Харків Life".
Ворожі снаряди влучили у приватні домоволодіння та багатоповерхові житлові будинки, а також школу.
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"Результат авіанальоту на селище Слобожанське, Харківської області. У завалах загинули 7 людей — п'ятеро дорослих і двоє дітей", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Харків зазнав нових потужних обстрілів, вогонь охопив будівлі.
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