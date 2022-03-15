Войска РФ всю ночь продолжали обстреливать из земли и воздух Харьковскую область. Несколько авиаударов пришлись на поселок Слобожанское, где погибли мирные жители.
Среди жертв есть взрослые и дети. Об этом сообщает Telegram-канал "Харьков Life".
Вражеские снаряды попали в частные домовладения и многоэтажные жилые дома, а также школу.
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"Результат авианалета на поселок Слобожанское, Харьковской области. В завалах погибли 7 человек — пятеро взрослых и двое детей", — говорится в сообщении.
Напомним, Харьков подвергся новым мощным обстрелам, огонь охватил здания.
Как сообщала Politeka, украинские военные захватили трофеи врагов, фото.
Также Politeka писала, что оккупанты потеряли состава больше, чем за две войны в Чечне.