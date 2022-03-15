Подробиця розкривши рятувальники ДСНС.
Ніч у Харкові була дуже неспокійною: російські військові ще з вечора почали завдавати сильних ударів по місту, які зачіпали в тому числі і житлові квартали. У мережі жителі міста публікували кадри атаки.
Відомо, що снаряди окупантів завдали шкоди торговим майданчикам і житловим будинкам в Холодногірському районі міста. Там розгорілася сильна пожежа, яка дуже швидко поширилася на велику площу. У боротьбі з ним були задіяні 20 відділень пожежно-рятувальної служби ДСНС.
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Рятувальники повідомили, що всього за добу здійснили 34 виїзди для ліквідації пожеж у Харкові та розбору завалів на місці обвалення будівель.
14 березня рятувальники вивільнили з-під завалів 3 осіб, а також знайшли тіла ще сімох.
"Обстріли мирного міста і приміської території не припиняються ні вдень, ні вночі...на сьогоднішній день в місті повністю знищено 600 будинків, без даху над головою залишилися тисячі осіб", - повідомили в ДСНС.
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