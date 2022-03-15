Подробности раскрыли спасатели ГСЧС.
Ночь в Харькове была очень неспокойной: российские военные еще с вечера начали наносить сильные удары по городу, которые задевали в том числе и жилые кварталы. В сети жители города публиковали кадры атаки.
Известно, что снаряды оккупантов нанесли ущерб торговым площадкам и жилым домам в Холодногорском районе города. Там разгорелся сильный пожар, который очень быстро распространился на большую площадь. В борьбе с ним были задействованы 20 отделений пожарно-спасательной службы ГСЧС.
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Спасатели сообщили, что всего за сутки совершили 34 выезда для ликвидации пожаров в Харькове и разбора завалов на месте обрушения зданий.
14 марта спасатели высвободили из-под завалов 3 человек, а также нашли тела еще семерых.
«Обстрелы мирного города и пригородной территории не прекращаются ни днем, ни ночью…На сегодняшний день в городе полностью уничтожено 600 домов, без крова остались тысячи человек», - сообщили в ГСЧС.
Напомним, доктор Комаровский показал потерявшуюся в Харькове девочку, фото и контакты.
Как сообщала Politeka, оккупанты разрушили жилой дом в центре Харькова.
Также Politeka писала, что ВСУ начали контратаку под Изюмом: РФ теряет живую силу и технику.