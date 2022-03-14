Как сообщает Politeka.net, известный врач-педиатр поделился важным постом в своем Телеграм-канале.

Он сообщил о девочке, которая потерялась в Харькове, находящемся под постоянными обстрелами российских оккупантов.

«Ребенок потерялся, не помнит где живет. Ищет маму. Если кто знает, отпишитесь пожалуйста», - говорится в подписи под снимком девочки.

Ребенок стоит на улице в черном пуховике и штанах, зимних ботинках и теплой голубой шапке с сиреневым помпоном.

Известно, что девочка потерялась в Харькове. Людей, обладающих какой-либо информацией о ее родных, просят звонить или писать на номер: 068-541-28-18.

Отметим, что из-за войны часто сильнее всего страдают дети. Так, за время боевых действий многие из них лишились своих родителей или просто потерялись в хаосе.

Многие волонтеры и знаменитости стараются помочь тем, кто оказался в такой страшной ситуации.

В частности, ведущая Катя Осадчая вместе со своей командой создала Телеграм-канал «Пошук зниклих», в котором люди 24/7 обрабатывают запросы и помогают людям искать пропавших детей.

Напомним, Осадчая рассказала, как быстро найти потерявшегося ребенка после обстрелов.

Как сообщала Politeka, Осадчая рассказала, как найти потерявшегося ребенка во время хаоса.

Также Politeka писала, что жена "Холостяка" Добрынина честно высказала, что думает о россиянах.