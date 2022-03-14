Наши воины контрактуют российских оккупантов в районе населенного пункта Изюм

О том, что "русская орда" понесла серьезные потери поблизости от рядом расположенных населенных пунктов, после чего вынуждена была отступить, ссылаясь на слова главы "Общественного совета" при Одесской ОГА, Сергея Братчука, пишет "Цензор.НЕТ".

Братчук информирует - ВСУ начали долгожданную контратаку под Изюмом, и в этом направлении, вследствие активных наступательных действий украинских защитников, российские оккупанты понесли значительные потери в районе Топольского, Шпаковки, Донецкого, и враги наконец отступили.

ВСУ

Напомним, что в период эвакуации жителей Изюма, так и продолжались обстрелы со стороны оккупантов, поскольку "русская орда" игнорирует условия "зеленого коридора", продолжая атаковать мирное население.

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Эвакуация, дети, взрослые

За все это время, из Изюма выехали только 44 автобуса, и удалось вывезти немногим более 1,6 тысячи человек, а также в этот город доставлен гуманитарный груз из Харькова.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что угроза высадки российского десанта в Одессе остается актуальной.

Также ранее мы информировали о том, что "орки" уничтожили мост между Запорожьем и Энергодаром.

А до этого наш портал сообщали о том, что колонну техники РФ "раскатали" при форсировании реки Ирпень.