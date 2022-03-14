Наши воины контрактуют российских оккупантов в районе населенного пункта Изюм
О том, что "русская орда" понесла серьезные потери поблизости от рядом расположенных населенных пунктов, после чего вынуждена была отступить, ссылаясь на слова главы "Общественного совета" при Одесской ОГА, Сергея Братчука, пишет "
Братчук информирует - ВСУ начали долгожданную контратаку под Изюмом, и в этом направлении, вследствие активных наступательных действий украинских защитников, российские оккупанты понесли значительные потери в районе Топольского, Шпаковки, Донецкого, и враги наконец отступили.
Напомним, что в период эвакуации жителей Изюма, так и продолжались обстрелы со стороны оккупантов, поскольку "русская орда" игнорирует условия "зеленого коридора", продолжая атаковать мирное население.
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За все это время, из Изюма выехали только 44 автобуса, и удалось вывезти немногим более 1,6 тысячи человек, а также в этот город доставлен гуманитарный груз из Харькова.
К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что угроза высадки российского десанта в Одессе остается актуальной.
Также ранее мы информировали о том, что "орки" уничтожили мост между Запорожьем и Энергодаром.
А до этого наш портал сообщали о том, что колонну техники РФ "раскатали" при форсировании реки Ирпень.