У Харкові поліція розшукує винуватця аварії

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.

Правоохоронці просять свідків аварії відгукнутися і допомогти слідству.

Аварія під час якої на смерть збили пішохода 1934 року народження, сталася в жовтні 2019 року. Інцидент стався на районі 476 км + 336 метрів автодороги "Київ-Харків-Довжанський".

Автомобіль їхав з села Пісочин у бік вулиці Клочківської у Харкові.

Очевидців даної дорожньо-транспортної пригоди просимо звертатися за телефоном: 063-06-66-876 Іл 102.

До слова, у Харкові на перехресті зіткнулися два автомобілі

Аварія сталася 12 серпня близько 13:45 на перехресті проспекту Науки і вулиці Ляпунова.

В результаті зіткнення у вантажній "Газелі" відірвало кабіну, легковик BMW, який влетів у "Газель", отримав значні пошкодження.

За попередньою інформацією, тілесних ушкоджень ніхто з учасників аварії не отримав.

Всі деталі аварії з'ясовуються.

Нагадаємо, нещодавно у Харківській області сталася аварія, повилися фото з місця подій.

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