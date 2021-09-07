У Харкові поліція розшукує винуватця аварії
Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.
Правоохоронці просять свідків аварії відгукнутися і допомогти слідству.
Аварія під час якої на смерть збили пішохода 1934 року народження, сталася в жовтні 2019 року. Інцидент стався на районі 476 км + 336 метрів автодороги "Київ-Харків-Довжанський".
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Автомобіль їхав з села Пісочин у бік вулиці Клочківської у Харкові.
Очевидців даної дорожньо-транспортної пригоди просимо звертатися за телефоном: 063-06-66-876 Іл 102.
До слова, у Харкові на перехресті зіткнулися два автомобілі
Аварія сталася 12 серпня близько 13:45 на перехресті проспекту Науки і вулиці Ляпунова.
В результаті зіткнення у вантажній "Газелі" відірвало кабіну, легковик BMW, який влетів у "Газель", отримав значні пошкодження.
За попередньою інформацією, тілесних ушкоджень ніхто з учасників аварії не отримав.
Всі деталі аварії з'ясовуються.
Нагадаємо, нещодавно у Харківській області сталася аварія, повилися фото з місця подій.
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