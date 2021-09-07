В Харькове полиция разыскивает виновника аварии
Об этом сообщает ГУНП в Харьковской области.
Правоохранители просят свидетелей аварии откликнуться и помочь следствию.
Авария во время которой насмерть сбили пешехода 1934 года рождения, произошла в октябре 2019 года. Инцидент произошел на районе 476 км + 336 метров автодороги "Киев – Харьков - Довжанский".
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Автомобиль ехал из села Песочин в сторону улицы Клочковской в Харькове.
Очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия просим обращаться по телефону: 063-06-66-876 ил 102.
К слову, в Харькове на перекрестке столкнулись два автомобиля
Авария произошла 12 августа около 13:45 на перекрестке проспекта Науки и улицы Ляпунова.
В результате столкновения в грузовой "Газели" оторвало кабину, легковушка BMW, которая влетела в "Газель", получила значительные повреждения.
По предварительной информации, телесных повреждений никто из участников аварии не получил.
Все детали аварии выясняются.
Напомним, недавно в Харьковской области произошла авария, повились фото с места событий.
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