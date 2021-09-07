В Харькове полиция разыскивает виновника аварии

Об этом сообщает ГУНП в Харьковской области.

Правоохранители просят свидетелей аварии откликнуться и помочь следствию.

Авария во время которой насмерть сбили пешехода 1934 года рождения, произошла в октябре 2019 года. Инцидент произошел на районе 476 км + 336 метров автодороги "Киев – Харьков - Довжанский".

Автомобиль ехал из села Песочин в сторону улицы Клочковской в Харькове.

Очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия просим обращаться по телефону: 063-06-66-876 ил 102.

К слову, в Харькове на перекрестке столкнулись два автомобиля

Авария произошла 12 августа около 13:45 на перекрестке проспекта Науки и улицы Ляпунова.

В результате столкновения в грузовой "Газели" оторвало кабину, легковушка BMW, которая влетела в "Газель", получила значительные повреждения.

По предварительной информации, телесных повреждений никто из участников аварии не получил.

Все детали аварии выясняются.

Напомним, недавно в Харьковской области произошла авария, повились фото с места событий.

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