В Харькове автомобиль слетел в кювет
Автомобиль получил значительные повреждения - он фактически смят.
По словам свидетелй аварии, авто зацепило женщину и девочку, которая ехала на велосипеде, ребенка госпитализировали в больницу.
Официальная информация уточняется.
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А еще мы писали, что в Харькове женщина рухнула под троллейбус
Об этом сообщил директор Харьковского областного центра экстренной медицинской помощи Виктор Забашта.
На проспекте Героев Сталинграда женщина бросилась под колеса троллейбуса.
Пострадавшую бессознания госпитализировали в Харьковскую городскую больницу.
"50 лет. Черепно-мозговая травма, без сознания. Состояние тяжелое. Отвезли в больницу скорой и неотложной помощи", — говорят медики.
Видео с места ЧП здесь.
К слову, стихия наделала беды в Харькове: появилось фото разрушений.
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