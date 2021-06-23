В Чугуеве подросток залез на липу в центральном парке
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области.
22 июня вечером позвонил 13-летний житель Чугуева и сообщил, что залез на высокую липу за мячом и не может слезть.
Прибывшие на вызов спасатели увидели, что подросток забрался на высоту около шести метров.
Бойцы ГСЧС развернули пожарную лестницу и спустили парня на землю.
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