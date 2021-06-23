В Чугуеве подросток залез на липу в центральном парке

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области.

22 июня вечером позвонил 13-летний житель Чугуева и сообщил, что залез на высокую липу за мячом и не может слезть.

Прибывшие на вызов спасатели увидели, что подросток забрался на высоту около шести метров.

Бойцы ГСЧС развернули пожарную лестницу и спустили парня на землю.

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Так, в течение длительных выходных в Харьковской области медики оказали экстренную медицинскую помощь в четырех случаях на водоемах, сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Трое пострадавших госпитализированы, в четвертом случае — спасти 15-летнюю девушку не удалось.

Медики просят не терять бдительность во время отдыха на воде и соблюдать правила безопасности.

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