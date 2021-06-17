На Харьковщине пропала школьница
Девочка из села Иванчуковка отправилась в райцентр и не вернулась домой.
Опекуны 14-летней девочки обратились в полицию.
"Днем 16 июня в Изюмский райотел обратилась женщина и рассказала, что ее приемная дочь 15 июня поехала в Изюм, чтобы поступать в лицей и не вернулась. Телефона при себе у девочки не было", - сообщили в полиции.
Полиции понадобилось меньше часа, чтобы найти ребенка - вяснилось, что после лицея она решила остаться у знакомых.
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На опекунов составили админпротокол по статье "невыполнение обязанностей по воспитанию детей".
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61-летняя жительница Большой Даниловки 14 июня ушла из дома и не вернулась, сообщили в поисковом отряде “Милена”.
Рост пропавшей женщины 165 см, она среднего телосложения.
Русые волосы, голубые глаза. На правой щеке родинка, отсутствуют зубы, тремор.
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