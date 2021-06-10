В центр Харькова стянули сотни спасателей и технику

Масштабные учения ГСЧС проходят в ТЦ “Никольский”.

“Здание особенно важно тем, что это объект с массовым пребыванием людей. В случае возникновения пожара для них может возникнуть опасность. Такие примеры есть. В соседнем государстве был пожар с массовой гибелью людей, там погибло более 60 человек.

Чтобы все службы оперативно сработали, и не было сбоев во взаимодействии с аварийными службами, сегодня мы эти тактико-специальные учения и проводили”, – сообщил заместитель начальника ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Ранее мы писали, что в Харькове задержали мужчину с гранатой.

Об этом сообщила пресс-служба региональной полиции.

Горожанин с гранатой угрожал детям, выкрикивая: "сейчас буду все взрывать". На место происшествия съехались много автомобилей полиции, скорая и ГСЧС.

Инцидент произошел рядом со школой №64. К счастью, обошлось без взрыва.

Полицейские и взрывотехники обнаружили 27-летнего мужчину в подъезде дома №141Б на Салтовском шоссе, где его и задержали.

К слову, харьковский суд отменил статус русского языка как регионального: "признано противоправным".

Как сообщала Politeka ранее, на Чугуевский аэродром стянули силовиков, видео: "просит разрешение на посадку".

Кроме того Politeka писала, о том, что берег усеян мертвой рыбой: техногенная катастрофа назревает в Харькове, кадры ЧП.