В центр Харькова стянули сотни спасателей и технику
Масштабные учения ГСЧС проходят в ТЦ “Никольский”.
“Здание особенно важно тем, что это объект с массовым пребыванием людей. В случае возникновения пожара для них может возникнуть опасность. Такие примеры есть. В соседнем государстве был пожар с массовой гибелью людей, там погибло более 60 человек.
Чтобы все службы оперативно сработали, и не было сбоев во взаимодействии с аварийными службами, сегодня мы эти тактико-специальные учения и проводили”, – сообщил заместитель начальника ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
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Ранее мы писали, что в Харькове задержали мужчину с гранатой.
Об этом сообщила пресс-служба региональной полиции.
Горожанин с гранатой угрожал детям, выкрикивая: "сейчас буду все взрывать". На место происшествия съехались много автомобилей полиции, скорая и ГСЧС.
Инцидент произошел рядом со школой №64. К счастью, обошлось без взрыва.
Полицейские и взрывотехники обнаружили 27-летнего мужчину в подъезде дома №141Б на Салтовском шоссе, где его и задержали.
К слову, харьковский суд отменил статус русского языка как регионального: "признано противоправным".
Как сообщала Politeka ранее, на Чугуевский аэродром стянули силовиков, видео: "просит разрешение на посадку".
Кроме того Politeka писала, о том, что берег усеян мертвой рыбой: техногенная катастрофа назревает в Харькове, кадры ЧП.