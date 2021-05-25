В Харьковской области проходят масштабные военные учения

Военные отрабатывают финальные задания на Чугуевском аэродроме, передает Апостроф.

По легенде, отдельный батальон территориальной обороны области охраняет этот аэродром.

В какой-то момент вертолет Ми-8 просит разрешение на аварийную посадку.

После приземления вертолета три диверсионно-разведывательные группы захватывают командно-штабной пункт, а территориальная оборона освобождает этот пункт с помощью минометов.



Ранее мы писали, что на Донбассе от пули вражеского снайпера погиб украинский военный

Так, стало известно имя погибшего на Донбассе бойца ВСУ.

В районе Марьинки на Донетчине от пули снайпера боевиков погиб 30-летний Александр Пекур. Отмечается, что пуля попала защитнику Украины прямо в сердце.

"Вечная память! В районе Марьинки пуля вражеского снайпера попала в сердце военнослужащего - контрактника, жителя села Гуровщина - Пекур Александра Валентиновича, 1990 года рождения", - говорится в сообщении.

Известно, что у бойца ВСУ остались мама, брат и бабушка.

Напомним, что Украина продолжает нести потери на Донбассе, фото павшего Героя: "земной поклон и вечная слава"

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