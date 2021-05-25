В Харьковской области проходят масштабные военные учения
Военные отрабатывают финальные задания на Чугуевском аэродроме, передает Апостроф.
По легенде, отдельный батальон территориальной обороны области охраняет этот аэродром.
В какой-то момент вертолет Ми-8 просит разрешение на аварийную посадку.
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После приземления вертолета три диверсионно-разведывательные группы захватывают командно-штабной пункт, а территориальная оборона освобождает этот пункт с помощью минометов.
Ранее мы писали, что на Донбассе от пули вражеского снайпера погиб украинский военный
Так, стало известно имя погибшего на Донбассе бойца ВСУ.
В районе Марьинки на Донетчине от пули снайпера боевиков погиб 30-летний Александр Пекур. Отмечается, что пуля попала защитнику Украины прямо в сердце.
"Вечная память! В районе Марьинки пуля вражеского снайпера попала в сердце военнослужащего - контрактника, жителя села Гуровщина - Пекур Александра Валентиновича, 1990 года рождения", - говорится в сообщении.
Известно, что у бойца ВСУ остались мама, брат и бабушка.
Напомним, что Украина продолжает нести потери на Донбассе, фото павшего Героя: "земной поклон и вечная слава"
Как сообщала Politeka, молодой боец из бригады отдал жизнь за Украину: последнее фото героя
Также Politeka писала, боец из бригады отдал жизнь за Украину: трагические подробности.