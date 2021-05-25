Харьковский суд отменил статус русского языка как регионального

Такое решение принял Харьковский окружной административный суд 18 мая, сообщает «Kharkiv Today».

Судебный процесс был инициирован прокуратурой еще зимой 2018 года.

Истец требовал отменить решение Харьковского горсовета «Про реалізацію положень Закону України «Про засади державної мовної політики у місті Харкові» от 20 августа 2012 года.

Суд решил рассматривать дело по упрощенной схеме.

«Признать противоправным и недействительным решение Харьковского горсовета № 788/12 от 20.08.2012», — говорится в решении суда.

Ранее мы писали, что в Харьковской области выздоровлений в шесть раз больше, чем новых больных

По состоянию на 25 мая в Харьковской области выздоровели после коронавируса 130 146 жителей.

За сутки зафиксировано в Харьковской области 968 выздоровлений, что в 6,3 раза больше, чем новых случаев ковида.

С начала пандемии коронавирусом заболели 145 683 жителей Харьковской области, за сутки — 153.

Скончалсь от вируса 3178 жителей, из них 17 за последние сутки. Все еще болеют 12 359 человек.

К слову, пожилая харьковчанка потерялась на кладбище, подробности: "пока ее искали, она...".

Как сообщала Politeka ранее, харьковчанин пытался свести счеты с жизнью в машине, фото: "28-летний парень получил...".

Кроме того Politeka писала, что растерянный мужчина сидел на тротуаре: в Харькове средь бела дня напали на человека, фото.