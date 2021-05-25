12-летняя жительница Чугуевского района не вернулась домой

Правоохранители нашли школьницу, оказалось, она должна была вернуться домой в 21:00. Но никого не предупредив девочка решила остаться у друзей в соседнем селе Андреевка.

Со школьницей провели профилактическую беседу, а мать ребенка привлекли к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей (ст. 184 КУоАП).

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Как сообщили в полиции, Никита Иванов 21 мая вечером покинул реабилитационный центр в Новобаварском районе и пропал.

Приметы: рост примерно 173 см, худощавого телосложения, волосы светлые короткие, глаза голубые.

Был одет в темно-синюю футболку, черные спортивные штаны, кроссовки красного цвета.

Если у вас есть информация о ребенке - сообщите по тел.: (057) 370-41-30 (дежурная часть), 0662087544 (ювенальная превенция) или 102.

К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".

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