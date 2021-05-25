В Харькове разыскивают 12-летнего мальчика

Как сообщили в полиции, Никита Иванов 21 мая вечером покинул реабилитационный центр в Новобаварском районе и пропал.

Приметы: рост примерно 173 см, худощавого телосложения, волосы светлые короткие, глаза голубые.

Был одет в темно-синюю футболку, черные спортивные штаны, кроссовки красного цвета.

Если у вас есть информация о ребенке - сообщите по тел.: (057) 370-41-30 (дежурная часть), 0662087544 (ювенальная превенция) или 102.

Кроме того мы писали, что в Харькове разыскивают мужчину со шрамом.

Об этом информируют в поисковой группе "Милена".

Пропал 33-летний Дмитрий Пироженко, в последний раз его видели 27 апреля. Около 8 утра мужчина вышел из дома, расположенного по ул. Армейская в районе Алексеевки и исчез.

Приметы: рост 187-190 см, худощавого телосложения, темно-русые волосы, серые глаза.

Был одет в легкую синюю куртку, кепку болотного цвета, синие джинсы, черные кроссовки.

Любую информацию о местонахождении мужчины сообщите по тел.: 102 или 068-777-0-112.

К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".

Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".

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