В Харькове разыскивают 12-летнего мальчика
Как
Приметы: рост примерно 173 см, худощавого телосложения, волосы светлые короткие, глаза голубые.
Был одет в темно-синюю футболку, черные спортивные штаны, кроссовки красного цвета.
Если у вас есть информация о ребенке - сообщите по тел.: (057) 370-41-30 (дежурная часть), 0662087544 (ювенальная превенция) или 102.
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Кроме того мы писали, что в Харькове разыскивают мужчину со шрамом.
Об этом информируют в поисковой группе "Милена".
Пропал 33-летний Дмитрий Пироженко, в последний раз его видели 27 апреля. Около 8 утра мужчина вышел из дома, расположенного по ул. Армейская в районе Алексеевки и исчез.
Приметы: рост 187-190 см, худощавого телосложения, темно-русые волосы, серые глаза.
Был одет в легкую синюю куртку, кепку болотного цвета, синие джинсы, черные кроссовки.
Любую информацию о местонахождении мужчины сообщите по тел.: 102 или 068-777-0-112.
К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".
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