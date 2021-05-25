Харьковские спасатели экстренно прибыли на место пожара в торговом центре
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Так, на ул. Пушкинская, 2а, спасатели ликвидировали пожар в торговом центре “Никольский”, там горела одна из лоджий
Горел строительный мусор, который складировали в лоджии.
Официальную причину возникновения пожара выясняют.
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Ранее мы писали, что вчера вечером в том же харьковском ТРЦ эвакуировали посетителей
Сообщалось о том, что якобы на крыше что-то горит, был даже прерван сеанс в кино.
Но вскоре в полиции рассказали, что причиной эвакуации стало сообщение о минировании торгового центра.
Сотрудники полиции проверили информацию, осмотрели 1500 квадратных метров прилегающей территории, но взрывных устройств или взрывоопасных веществ не обнаружили.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 2 до 6 лет лишения свободы.
К слову, пожилая харьковчанка потерялась на кладбище, подробности: "пока ее искали, она...".
Как сообщала Politeka ранее, харьковчанин пытался свести счеты с жизнью в машине, фото: "28-летний парень получил...".
Кроме того Politeka писала, что растерянный мужчина сидел на тротуаре: в Харькове средь бела дня напали на человека, фото.