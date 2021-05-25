Харьковские спасатели экстренно прибыли на место пожара в торговом центре

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, на ул. Пушкинская, 2а, спасатели ликвидировали пожар в торговом центре “Никольский”, там горела одна из лоджий

Горел строительный мусор, который складировали в лоджии.

Официальную причину возникновения пожара выясняют.

Ранее мы писали, что вчера вечером в том же харьковском ТРЦ эвакуировали посетителей

Сообщалось о том, что якобы на крыше что-то горит, был даже прерван сеанс в кино.

Но вскоре в полиции рассказали, что причиной эвакуации стало сообщение о минировании торгового центра.

Сотрудники полиции проверили информацию, осмотрели 1500 квадратных метров прилегающей территории, но взрывных устройств или взрывоопасных веществ не обнаружили.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 2 до 6 лет лишения свободы.

К слову, пожилая харьковчанка потерялась на кладбище, подробности: "пока ее искали, она...".

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