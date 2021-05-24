У пожилой харьковчанки, проживающей в однокомнатной квартире, забрали 16 котов

Пенсионерке 86 лет и в ее заваленной вещами однокомнатной квартире жили 16 котов. Она была не в состоянии ухаживать за своими котами, и поэтому весь дом страдал от невыносимого запаха.

Соседи обратились за помощью в КП "Центр обращения с животными".

Теперь коты будут жить в городском приюте.

Ранее мы писали, что в Харькове взорвали оставшуюся часть заброшенного элеватора.

Так, 23 мая в районе Южного вокзала на улице Чеботарской демонтировали часть заброшенного элеватора.

Взрыв прогремел в 10 утра, поднялись столбы пыли, здание эффектно рухнуло.

Посмотреть на подрыв здания собрались десятки харьковчан.

К слову, пожилая харьковчанка потерялась на кладбище, подробности: "пока ее искали, она...".

Как сообщала Politeka ранее, харьковчанин пытался свести счеты с жизнью в машине, фото: "28-летний парень получил...".

Кроме того Politeka писала, что растерянный мужчина сидел на тротуаре: в Харькове средь бела дня напали на человека, фото.