У пожилой харьковчанки, проживающей в однокомнатной квартире, забрали 16 котов
Пенсионерке 86 лет и в ее заваленной вещами однокомнатной квартире жили 16 котов. Она была не в состоянии ухаживать за своими котами, и поэтому весь дом страдал от невыносимого запаха.
Соседи обратились за помощью в КП "Центр обращения с животными".
Теперь коты будут жить в городском приюте.
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Ранее мы писали, что в Харькове взорвали оставшуюся часть заброшенного элеватора.
Так, 23 мая в районе Южного вокзала на улице Чеботарской демонтировали часть заброшенного элеватора.
Взрыв прогремел в 10 утра, поднялись столбы пыли, здание эффектно рухнуло.
Посмотреть на подрыв здания собрались десятки харьковчан.
К слову, пожилая харьковчанка потерялась на кладбище, подробности: "пока ее искали, она...".
Как сообщала Politeka ранее, харьковчанин пытался свести счеты с жизнью в машине, фото: "28-летний парень получил...".
Кроме того Politeka писала, что растерянный мужчина сидел на тротуаре: в Харькове средь бела дня напали на человека, фото.