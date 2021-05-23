В Харькове несколько дней назад пропала девочка

Об этом рассказали в пресс-службе ГУ НП в Харьковской области.

21 мая вечером в полицию обратилась 56-летняя харьковчанка и сообщила, что 13-летняя внучка не выходит на связь с 16 мая.

"Правоохранители выяснили, что все это время несовершеннолетняя находилась у своих друзей. Девушка живет с бабушкой, с которой постоянно ссорится. Из дома уходила неоднократно. Семья состоит на учете в службе по делам детей по Киевскому району", - уточнили в полиции.

Сотрудники ювенальной превенции составили административный протокол по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

К слову, в Харьковской области зафиксировали новые смерти от ковида.

Так, согласно данным СНБО, за последние сутки в Харьковской области обнаружили 188 новых случаев заболевания коронавирусом (+ 0,13%), общее количество достигло 145 429.

В течение суток от ковида умерли 9 человек (всего — 3159), выздоровели — 662 пациента (всего — 128 524).

Количество больных в данный момент уменьшилось на 483 человека — до 13 746 пациентов.

В Харьковской области заболеваемость коронавирусом в течение суток выросла на 0,13%

К слову, пожилая харьковчанка потерялась на кладбище, подробности: "пока ее искали, она...".

Как сообщала Politeka ранее, харьковчанин пытался свести счеты с жизнью в машине, фото: "28-летний парень получил...".

Кроме того Politeka писала, что растерянный мужчина сидел на тротуаре: в Харькове средь бела дня напали на человека, фото.