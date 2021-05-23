В Харькове у горе-матери забрали двух детей

Малыши долгое время жили в страшных условиях, сообщили в областном управлении Нацполиции.

Во время проверки семьи в Основянском районе они застали дома двух детей, которые находились без присмотра. 8-летний мальчик и 2-летняя девочки сидели в грязи и были голодными.

"Мать на момент проверки была пьяна, в квартире находилось еще пятеро мужчин. Женщина в присутствии детей высказывалась грубой бранью», - сообщили в полиции.

Инспекторы забрали детей у горе-матери и отвезли в больницу №24, где малышей обследуют врачи.

На 38-летнюю мать составили два административных протокола по ч. 2 ст. 184 (невыполнение обязанностей по воспитанию детей) и по ст. 173-2 (домашнее насилие) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Подано ходатайство в комиссию по вопросам защиты прав ребенка о лишении женщины родительских прав.

К слову, в Харьковской области зафиксировали новые смерти от ковида

Так, согласно данным СНБО, за последние сутки в Харьковской области обнаружили 188 новых случаев заболевания коронавирусом (+ 0,13%), общее количество достигло 145 429.

В течение суток от ковида умерли 9 человек (всего — 3159), выздоровели — 662 пациента (всего — 128 524).

Количество больных в данный момент уменьшилось на 483 человека — до 13 746 пациентов.

В Харьковской области заболеваемость коронавирусом в течение суток выросла на 0,13%

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