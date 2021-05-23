В Харькове накажут маршрутчика
Так, суд Фрунзенского района признал виновным маршрутчика, который нарушил карантинные правила.
Водитель не проконтролировал количество пассажиров в салоне и вез 23 харьковчанина, что превысило норму на 6 человек.
В суд мужчина так и не явился, причины своего отсутствия не уточнял.
Суд признал водителя маршрутки виновным в нарушении ч.1 ст. 44-3 КУоАП и оштрафовал на 17 000 грн.
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К слову, в Харьковской области зафиксировали новые смерти от ковида
Так, согласно данным СНБО, за последние сутки в Харьковской области обнаружили 188 новых случаев заболевания коронавирусом (+ 0,13%), общее количество достигло 145 429.
В течение суток от ковида умерли 9 человек (всего — 3159), выздоровели — 662 пациента (всего — 128 524).
Количество больных в данный момент уменьшилось на 483 человека — до 13 746 пациентов.
В Харьковской области заболеваемость коронавирусом в течение суток выросла на 0,13%
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