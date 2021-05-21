Под Харьковом авто разорвало на части
Пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям сообщила, что произошло лобовое столкновение автомобилей ГАЗ 31029 и Subaru Forester.
ГАЗ разлетелся на две части, после чего загорелся моторный отсек автомобиля.
На место аварии прибыли спасатели на автоцистерне и быстро потушило пламя в автомобиле.
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В результате столкновения пострадали водители обоих автомобилей.
К слову, в Харькове вспышка кишечной инфекции
Как сообщили в Харьковском областном лабораторном центре, в детском центре зарегистрировано 3 случая заболевания гастроэнтероколитом предположительно инфекционного происхождения.
По состоянию на 20 мая все заболевшие дети госпитализированы в стационар.
Основные признаки заболевания: слабость, жидкий стул, рвота.
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