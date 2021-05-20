Харьковчане просят переименовать популярную станцию метро

Такая петиция зарегистрирована на сайте горсовета.

Так, харьковчане просят переименовать станцию метро "Проспект Гагарина".

"Согласно первоначальному проекту, станция должна была носить название «Левада». Было подготовлено соответствующее названию станции оформление с элементами украинского народного искусства и оригинальными росписями.

На путевых стенах станции должны красоваться мозаики с изображением украинских полевых трав и цветов. Однако это не понравилось партийному руководству области, и незадолго до открытия станции ее архитектурное оформление было уничтожено, а вместо него появилась стандартная отделка. Предлагается назвать станцию метро как одноименную железнодорожную станцию и декорировать путевые стены в соответствии с первоначальным проектом - в украинском стиле", - говорится в сообщении.

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