Мужчина с ножом напал на продавщицу магазина в Харькове
Событие произошло в поселке Малая Даниловка.
Правоохранители провели осмотр места ЧП, изъяли видео с камеры видеонаблюдения.
Полицейские установили личность злоумышленника и оперативно разыскали его.
У подъезда дома по месту жительства сотрудники задержали нападавшего.
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Вещественные доказательства изъяты.
За содеянное мужчине грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Кроме того мы писали, что вХарькове школьника избили и сломали нос
Врачи диагностировали у пострадавшего сотрясение мозга и переломы носа в трех местах.
Первое нападение на школьника произошло два года назад - во время уроков подростка якобы побил ученик 9-го класса.
Несколько недель назад ситуация повторилась и 1 мая друг обидчик ударил школьника в область виска. И спустя три дня уже восемь человек избили парня и сломали ему нос.
Родители пострадавшего написали заявление в полицию. В пресс-службе ГУНП рассказали, что уголовное производство открыто по статье 125 УК Украины ("легкое телесное повреждение"), назначена судебно-медицинская экспертиза.
К слову, пожилая харьковчанка потерялась на кладбище, подробности: "пока ее искали, она...".
Как сообщала Politeka ранее, харьковчанин пытался свести счеты с жизнью в машине, фото: "28-летний парень получил...".
Кроме того Politeka писала, что растерянный мужчина сидел на тротуаре: в Харькове средь бела дня напали на человека, фото.