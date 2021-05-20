В Харькове школьника избили и сломали нос
Врачи диагностировали у пострадавшего сотрясение мозга и переломы носа в трех местах, передает "newsroom".
Первое нападение на школьника произошло два года назад - во время уроков подростка якобы побил ученик 9-го класса.
Несколько недель назад ситуация повторилась и 1 мая друг обидчик ударил школьника в область виска. И спустя три дня уже восемь человек избили парня и сломали ему нос.
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Родители пострадавшего написали заявление в полицию. В пресс-службе ГУНП рассказали, что уголовное производство открыто по статье 125 УК Украины ("легкое телесное повреждение"), назначена судебно-медицинская экспертиза.
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